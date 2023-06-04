5 захватывающих фильмов о любовных треугольниках

Картины о любовных треугольниках неслучайно пользуются большой популярностью. Как правило, зрителям крайне интересно наблюдать за соблазнениями и хитроумными интригами, которые безрассудно плетут влюбленные.

© Кадр из фильма "Матч-поинт"

Кроме того, во время просмотра таких фильмов можно получить целый спектр эмоций: от жалости и сочувствия до настоящей ярости. И совсем не факт, что симпатию вызовет положительный герой. Нередко режиссеры заставляют нас сопереживать главному злодею.

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Подробнее о самых захватывающих картинах про любовные треугольники – в материале "Рамблера".

"Матч-поинт", 2005

Кадр из фильма "Матч-поинт"

В центре сюжета бывший теннисист Крис, в жизни которого настала черная полоса. Он ушел из спорта и не знает, что делать со своей жизнью. Вдобавок к этому на его пути появляется очаровательная Нола, в которую Крис тут же влюбляется. Вот только Нола уже встречается с его другом Томом.

"Честный человек", 2018

Кадр из фильма "Честный человек"

Романтик Абель хочет вернуть Марианну, которая восемь лет назад ушла от него к его лучшему другу Полю. Поля больше нет, поэтому Абель уверен – ничто не встанет у него на пути. Однако герой недооценивает ревнивого сына Марианны, а также девушку, которая без памяти влюблена в Абеля.

"Цена страсти", 2011

Офицер полиции Холлис Лучетти намерен отговорить человека от прыжка с крыши. Он делал это уже не единожды, но теперь сталкивается с крайне непростым случаем. Отчаявшийся мужчина делится с офицером историей запретной любви, а также рассказывает о том, к каким последствиям она привела.

"С 5 до 7. Время любовников", 2014

Кадр из фильма "С 5 до 7. Время любовников"

Комедийная драма Виктора Левина повествует историю романа молодого писателя и соблазнительной жены французского дипломата. Последняя относится к интрижке легкомысленно, в то время как писатель все больше и больше проникается чувствами к своей возлюбленной.

"Иллюзия любви", 2016

Кадр из фильма "Иллюзия любви"