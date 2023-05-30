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2 часа назад

Съемки комедии "Зять" начались в Москве

Газета.Ru

В Москве стартовали съемки лирической комедии "Зять" режиссера Анарио Мамедова. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании "ВайТ Медиа", которая занимается производством фильма.

Съемки комедии "Зять" начались в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета — примерный муж и образцовый отец Олег (Ян Цапник), чья размеренная жизнь спланирована на годы вперед. Его дочь Алена (Дарья Петриченко) влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона (Дмитрий Нагиев), с которым их объединяет дружба в далеком прошлом и бурная молодость.

"Зрителя ждет искрометная комедия о любви с невероятным актерским составом, — сказала генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. — Каждый настолько органичен в своей роли, что складывается ощущение полной реалистичности происходящего. Жизнь преподносит нам множество сюрпризов каждый день, и такая история может случиться с каждым. "Зять" обязательно понравится молодой аудитории — такие фильмы идеальны для просмотра в кругу друзей или семьи".

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. На большом экране комедия "Зять" выйдет зимой 2024 года.

Фильмы,Дарья Петриченко,Анарио Мамедов,Ян Цапник,Дмитрий Нагиев,
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