Съемки комедии "Зять" начались в Москве

"Зрителя ждет искрометная комедия о любви с невероятным актерским составом, — сказала генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. — Каждый настолько органичен в своей роли, что складывается ощущение полной реалистичности происходящего. Жизнь преподносит нам множество сюрпризов каждый день, и такая история может случиться с каждым. "Зять" обязательно понравится молодой аудитории — такие фильмы идеальны для просмотра в кругу друзей или семьи".