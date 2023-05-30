На Шанхайском международном кинофестивале покажут фильм "Нина".

Режиссером фильма выступила Оксана Бычкова , а над сценарием работала Любовь Мульменко . К актерскому составу помимо Пересильд и Цыганова присоединились Кирилл Кяро , Андре Чичинадзе и другие артисты.

Сюжет развивается вокруг 40-летней Нины, она счастлива в браке с мужем, от которого имеет ребенка. Главная героиня работает логопедом и радуется своей жизни, однако внезапно ей звонит бывший возлюбленный Руслан: мужчина смертельно болен и просит женщину приехать в Тбилиси. Муж доверяет Нине, и она отправляется в путешествие, которое в корне изменит ее жизнь.