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На Шанхайском международном кинофестивале покажут фильм "Нина".

На Шанхайском международном кинофестивале покажут фильм производства онлайн-кинотеатра KION "Нина" с актерами Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях. Лента станет единственной российской картиной, представленной на фестивале.

На Шанхайском международном кинофестивале покажут фильм "Нина".
© Газета.Ru

Режиссером фильма выступила Оксана Бычкова, а над сценарием работала Любовь Мульменко. К актерскому составу помимо Пересильд и Цыганова присоединились Кирилл Кяро, Андре Чичинадзе и другие артисты.

Сюжет развивается вокруг 40-летней Нины, она счастлива в браке с мужем, от которого имеет ребенка. Главная героиня работает логопедом и радуется своей жизни, однако внезапно ей звонит бывший возлюбленный Руслан: мужчина смертельно болен и просит женщину приехать в Тбилиси. Муж доверяет Нине, и она отправляется в путешествие, которое в корне изменит ее жизнь.

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