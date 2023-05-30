На Шанхайском международном кинофестивале покажут фильм "Нина".
На Шанхайском международном кинофестивале покажут фильм производства онлайн-кинотеатра KION "Нина" с актерами Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях. Лента станет единственной российской картиной, представленной на фестивале.
Режиссером фильма выступила Оксана Бычкова, а над сценарием работала Любовь Мульменко. К актерскому составу помимо Пересильд и Цыганова присоединились Кирилл Кяро, Андре Чичинадзе и другие артисты.
Сюжет развивается вокруг 40-летней Нины, она счастлива в браке с мужем, от которого имеет ребенка. Главная героиня работает логопедом и радуется своей жизни, однако внезапно ей звонит бывший возлюбленный Руслан: мужчина смертельно болен и просит женщину приехать в Тбилиси. Муж доверяет Нине, и она отправляется в путешествие, которое в корне изменит ее жизнь.