Хантер Шафер присоединилась к новому фильму «Mother Mary»

Хантер Шафер присоединилась к новому фильму Энн Хэтэуэй «Mother Mary»Картину называют «поп-музыкальным эпосом», в котором прозвучат оригинальные песни.

Фото: Inc-News Inc-News

Хантер Шафер примет участие в новом фильме киностудии A24 «Mother Mary». 24-летняя актриса присоединится на съёмочной площадке к Энн Хэтэуэй и Михаэле Коэл в проекте, который описывается как «поп-музыкальный эпос».

Сюжет последует за популярной певицей (Хэтэуэй), выстраивающей непростые отношения с культовым фэшен-дизайнером (Коэл). Шафер сыграет её помощницу.

В режиссёрское кресло «Mother Mary» сядет Дэвид Лоури, известный по работе над фильмами «История призрака» (2017), «Легенда о Зелёном рыцаре» (2020) и др. В его новом проекте прозвучат оригинальные песни, которые напишут Джек Антонофф и Charli XCX.