$80.06+0.0985.90-0.02
21 минуту назад

Хантер Шафер присоединилась к новому фильму Энн Хэтэуэй «Mother Mary»

Inc-News

Хантер Шафер присоединилась к новому фильму Энн Хэтэуэй «Mother Mary»Картину называют «поп-музыкальным эпосом», в котором прозвучат оригинальные песни.

Хантер Шафер присоединилась к новому фильму «Mother Mary»
Фото: Inc-NewsInc-News

Хантер Шафер примет участие в новом фильме киностудии A24 «Mother Mary». 24-летняя актриса присоединится на съёмочной площадке к Энн Хэтэуэй и Михаэле Коэл в проекте, который описывается как «поп-музыкальный эпос».

Сюжет последует за популярной певицей (Хэтэуэй), выстраивающей непростые отношения с культовым фэшен-дизайнером (Коэл). Шафер сыграет её помощницу.

В режиссёрское кресло «Mother Mary» сядет Дэвид Лоури, известный по работе над фильмами «История призрака» (2017), «Легенда о Зелёном рыцаре» (2020) и др. В его новом проекте прозвучат оригинальные песни, которые напишут Джек Антонофф и Charli XCX.

Шафер стала известна во время работы над сериалом HBO «Эйфория», в ближайшее время её можно будет также увидеть в приквеле «Голодных игр» - «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» – и триллере «Cuckoo».

Фильмы,История призрака,Голодные игры,Эйфория,Дэвид Лоури,Энн Хэтэуэй,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий