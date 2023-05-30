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Продолжение "Дозора джунглей" выйдет в РФ в августе

Опубликован русский трейлер мультика "Дозор джунглей: Кругосветка" - продолжения популярной французской мульт-франшизы, начавшейся с мультсериала "Отряд джунглей" (2011). В 2017-м вышла первая полнометражка.

Синопсис ленты следующий: "Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей".

Режиссёры: Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль, сценаристы: Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости.

Премьера в РФ состоится в грядущем августе.

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