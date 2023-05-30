Продолжение "Дозора джунглей" выйдет в РФ в августе

Синопсис ленты следующий: "Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей".