Продолжение "Дозора джунглей" выйдет в РФ в августе
Опубликован русский трейлер мультика "Дозор джунглей: Кругосветка" - продолжения популярной французской мульт-франшизы, начавшейся с мультсериала "Отряд джунглей" (2011). В 2017-м вышла первая полнометражка.
Синопсис ленты следующий: "Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей".
Режиссёры: Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль, сценаристы: Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости.
Премьера в РФ состоится в грядущем августе.