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5 минут назад

Новую «Русалочку» раскритиковали за неправильный посыл

Lenta.ru

Ремейк анимационного фильма «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли раскритиковали за неправильный посыл. Так, актриса и звезда сериала «Пенниуорт» Палома Фейт заявила, что фильм прививает ложные ценности младшим поколениям. Об этом сообщает Deadline.

По словам актрисы, она ходила на показ фильма со своими детьми.

«Как мать девочек, я не хочу, чтобы мои дети думали, что это нормально — отказаться от своего голоса и способностей ради любви к мужчине. Что это за хрень. Совсем не то, чему я хочу научить женщин следующего поколения», — написала Фейт в соцсетях.

При этом актриса похвалила Бейли, сыгравшую Ариэль. «Я думаю, что Холли хорошо сыграла, прекрасный каст», — добавила она.

Фильмы,Видео,Русалочка,
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