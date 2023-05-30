Новую «Русалочку» раскритиковали за неправильный посыл

«Как мать девочек, я не хочу, чтобы мои дети думали, что это нормально — отказаться от своего голоса и способностей ради любви к мужчине. Что это за хрень. Совсем не то, чему я хочу научить женщин следующего поколения», — написала Фейт в соцсетях.