Вышел русский трейлер фильма "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде"

На YouTube опубликован трейлер (18+) франко-бельгийской приключенческой комедии "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде", который, конечно, не имеет никакого отношения к диснеевскому "Круизу по джунглям" - просто локализованное название пытается привлечь к себе дополнительное внимание.

Синопсис проекта, стремящегося заинтересовать и фанатов "Индианы Джонса", таков: "Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей".