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1 час назад

Вышел русский трейлер фильма "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде"

Российская Газета

На YouTube опубликован трейлер (18+) франко-бельгийской приключенческой комедии "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде", который, конечно, не имеет никакого отношения к диснеевскому "Круизу по джунглям" - просто локализованное название пытается привлечь к себе дополнительное внимание.

Синопсис проекта, стремящегося заинтересовать и фанатов "Индианы Джонса", таков: "Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей".

В ролях: Малик Бенталья ("Такси 5"), Жером Коммандёр ("Неувольняемый"), Бенуа Мажимель ("Пианистка", "После меня"), Жозефин Жапи ("Поменяться местами"), Франсуа Дамиенс ("Новейший завет") и другие.

Режиссёры: Малик Бенталья, Людовик Кольбо-Жюстен.

Российская премьера - 29 июня.

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18+
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