В Сети появился свежий трейлер нового мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem). Ожидается, что официальная его премьера должна состояться 31 мая.

В трейлере указано, что мультфильм выйдет на экраны 7 сентября, хотя ранее его премьера была запланирована на август 2023 года.