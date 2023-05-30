В Сеть слили трейлер новых "Черепашек-ниндзя" с темнокожей Эйприл
В Сети появился свежий трейлер нового мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem). Ожидается, что официальная его премьера должна состояться 31 мая.
Ролик знакомит зрителей с основными героями: Эйприл ОʼНил (Айо Эдебири), Сплинтер (Джеки Чан), Бибоп (продюсер проекта Сет Роген) и Рокстеди (Джон Сина). Также на озвучке Роуз Бирн, Пол Радд, Джанкарло Эспозито, Айс Кьюб.
В трейлере указано, что мультфильм выйдет на экраны 7 сентября, хотя ранее его премьера была запланирована на август 2023 года.