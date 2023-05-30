Самые юные обладатели "Оскара" за всю историю премии
Премия "Оскар" считается самой старой, престижной и влиятельной наградой в американской и международной киноиндустрии. Ежегодно именитые звезды собираются в одном месте, чтобы отметить достижения лучших из лучших в области актерского мастерства, режиссуры, анимации и многих других областях кинопроизводства.
Церемония вручения первой премии состоялась в 1929-ом году. За почти целое столетие обладателями "Оскара" стало приличное количество выдающихся людей. Но знаете ли вы самых юных из них в своей категории?
"Рамблер" расскажет об актерах и режиссерах, которые восхитили мир своими талантами раньше остальных.