В 1934-ом году шестилетняя Ширли Темпл одержала победу в номинации "Молодежная награда Академии" – почетной категории кинопремии "Оскар", которая существовала в период с 1935 по 1961 годы. Девочка вошла в историю как самая юная обладательница награды. За всю свою жизнь актриса снялась более чем в 50 фильмах, прежде чем занялась бизнесом и политикой.