Главные героини фильма — три подруги, которые в детстве были фанатками "Иванушек". Они едут за кумирами в тур по России, чтобы исполнить давнюю мечту. В ленте можно будет услышать такие композиции группы, как "Небо", "Тучи", "Кукла", "Реви", "Тополиный пух" и другие.