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Стало известно, кто сыграет в фильме о группе "Иванушки International"

Завершился кастинг кастинга ностальгической музыкальной комедии в формате роуд-муви "Тур с "Иванушками". Об этом сообщает "Российская газета".

Главные роли в картине, посвященной популярной в девяностые и нулевые группы "Иванушки International", исполнят Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. Сами "Иванушки", Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко, тоже появятся на съемочной площадке.

Главные героини фильма — три подруги, которые в детстве были фанатками "Иванушек". Они едут за кумирами в тур по России, чтобы исполнить давнюю мечту. В ленте можно будет услышать такие композиции группы, как "Небо", "Тучи", "Кукла", "Реви", "Тополиный пух" и другие.

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Режиссером фильма выступит Марк Горобец, работавший над проектами "Готовы на всё", "Жёлтый глаз тигра", "Корни". Снимать начнут летом в Москве, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

В прокат киноленту планируют выпустить в марте 2024 года.

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