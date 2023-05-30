Вышел фильм о наследии культовой группы "Король и Шут"
После того, как зрители посмотрели сериал "Король и Шут", у многих остались вопросы. Так ли все было на самом деле.? И не слишком ли упростили историю группы и ее лидера Михаила "Горшка" Горшенева, ради эффектности сюжета однозначно поделив героев фильма на "хороших" и "плохих"?! На тех, кто делал только добрые дела и кто не особенно даже боролся с собственными пороками? Вот и вдова "Горшка" Ольга была удивлена некоторыми решениями сценариста и режиссера.
Поэтому появления этого - уже документального - фильма "Все еще на троне: наследие "Короля и Шута" - очень ждали.
В съемках поучаствовали еще один фронтмен группы Андрей Князев, режиссер сериала "Король и Шут" Рустам Мосафир, актер Влад Коноплев, продюсер Игорь "Панкер" Гудков. Привлекли и рэперов Loqiemean и Sqwoz Bab, чтобы и те освежили картинку своими юношескими воспоминаниями. Добавили фрагменты интервью "Горшка" и редкие съемки из архивов "Короля и Шута". Получилось увлекательно. Но это все была одна точка зрения - людей, участвовавших в создании сериала и объясняющих свою позицию и сценарий.
Хотелось, чтобы при этом выслушали и другие точки зрения, например, Ольги Горшеневой или актера и режиссера Александра Устюгова, работавшего в РАМТ над зонг-оперой TODD, фактически последним произведением Михаила. Может быть, даже самым любимым для него в последние годы, поскольку лидер "Короля и Шута" постоянно стремился пробовать себя в новых формах и развиваться. Оттого и взялся за зонг-оперу для театра. Об этом "РГ" рассказывали и сам Михаил, и его младший брат Алексей Горшенев, тоже музыкант, работавший с ним над премьерой TODD... Поэтому хочется ждать уже и продолжения фильма, а может, и документального сериала.