Вышел фильм о наследии культовой группы "Король и Шут"

После того, как зрители посмотрели сериал "Король и Шут", у многих остались вопросы. Так ли все было на самом деле.? И не слишком ли упростили историю группы и ее лидера Михаила "Горшка" Горшенева, ради эффектности сюжета однозначно поделив героев фильма на "хороших" и "плохих"?! На тех, кто делал только добрые дела и кто не особенно даже боролся с собственными пороками? Вот и вдова "Горшка" Ольга была удивлена некоторыми решениями сценариста и режиссера.

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Поэтому появления этого - уже документального - фильма "Все еще на троне: наследие "Короля и Шута" - очень ждали.

В съемках поучаствовали еще один фронтмен группы Андрей Князев, режиссер сериала "Король и Шут" Рустам Мосафир, актер Влад Коноплев, продюсер Игорь "Панкер" Гудков. Привлекли и рэперов Loqiemean и Sqwoz Bab, чтобы и те освежили картинку своими юношескими воспоминаниями. Добавили фрагменты интервью "Горшка" и редкие съемки из архивов "Короля и Шута". Получилось увлекательно. Но это все была одна точка зрения - людей, участвовавших в создании сериала и объясняющих свою позицию и сценарий.