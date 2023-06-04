3 лучших триллера с легендарной Анджелиной Джоли

48 лет назад у двоих актеров родилась девочка, которую они назвали Анджелина Джоли Войт. На сегодняшний день ее знает чуть ли не весь мир.

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Джоли не только успешная актриса, но и продюсер, режиссер, сценарист. Помимо этого, женщина воспитывает шестерых детей, управляет личным самолетом и является послом ООН. Однажды актриса заявила, что треть заработанных денег помещает в банк, на другую треть живет, а последнюю – отдает на благотворительность.

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Несмотря на то что Джоли ассоциируется у большинства людей с культовыми кинокартинами "Мистер и миссис Смит", "Малифисента" и "Джиа", за 48 лет она успела сняться в огромном количестве других фильмов.

"Рамблер" расскажет о трех ярких ролях именинницы в напряженных триллерах, которые стоит посмотреть, чтобы в очередной раз восхититься игрой талантливой актрисы.

Власть страха (1999)

Следователь Линкольн Райм прикован к постели после несчастного случая на службе. Тело мужчины полностью парализовано, за исключением головы, шеи и одного пальца на левой руке, с помощью которого он может управлять компьютером. Главный герой не надеется выздороветь и уже договорился с врачом об эвтаназии. По воле судьбы он знакомится с инспектором по делам несовершеннолетних Амелией Донахи, которая находит труп заживо похороненного мужчины и обращается к Линкольну за помощью в расследовании дела.

Забирая жизни (2004)

На строительной площадке обнаружен труп неизвестного молодого человека. Так как у полиции нет ни одной зацепки, расследование дела передают в руки опытного спецагента ФБР Лилианы Скотт. И не зря: девушке удается связать произошедшее с другими нераскрытыми убийствами за последние несколько лет. Оказывается, что разыскиваемый серийный преступник не просто убивает своих жертв, а делает это, чтобы проживать их жизни. Маньяк не только поселяется в домах убитых и тратит их деньги, но также, например, уплачивает за них налоги.

Подмена (2008)

США, 1928-ой год. Главная героиня, телефонистка Кристин Коллинз, по возвращении домой с работы обнаруживает пропажу девятилетнего сына Уолтера. Спустя пять долгих месяцев после исчезновения мальчика полицейские сообщают обеспокоенной матери о его обнаружении: он жив и здоров. Вроде бы все самое страшное позади, однако после воссоединения с сыном Кристин начинает замечать, что он мальчик очень похож на Уолтера, однако на самом деле им не является.