Почему стоит увидеть фильм «За нас с вами»

В российских онлайн-кинотеатрах вышел новый фильм Андрея Смирнова «За нас с вами». Автор легендарного «Белорусского вокзала» в этот раз снял подлинно политическое кино: жизни обитающих в коммуналке героев картины разворачиваются на фоне дела врачей и репрессий незадолго до смерти Сталина. «Лента.ру» рассказывает, какой получилась эта эпическая картина с Юлией Снигирь в главной роли.

© Lenta.ru

Поздняя осень 1952 года. В СССР набирает обороты борьба государства с «безродными космополитами», не за горами печально известное дело врачей. Те, кто поумнее и постарше, ждут «нового 1937-го» — очередного, более зверского, чем прежде, витка репрессий. Однако у каждого человека есть дело, и для Павла Казимировича Петкевича (Андрей Смоляков) этим делом стала философия. Позади у него уже есть лагерь, так что бояться нечего — необходимо закончить труд по феноменологии, своеобразное творческое завещание профессора.

Видео дня

Петкевич живет в большой коммуналке на Большой Пироговке. С ним в одной комнате ютятся жена (Ирина Розанова), дочь Дина (Юлия Снигирь), ее муж, фронтовик и метростроевец Борис (Александр Устюгов) и их сын Саша (Денис Давыдов). За стенкой — вся энциклопедия московской жизни в диапазоне от тети Дуси (Альбина Тиханова) до доктора Дорфмана (Леонид Ярмольник). На Новый год к Петкевичам придут коллега Дины из издательства Зина (Ксения Раппопорт) и ее муж саксофонист из оркестра Утесова. Тут-то по коридору и раздадутся шаги незваных гостей.

Кадр из фильма «За нас с вами»

Драматичная траектория биографии Андрея Смирнова причудливо исказила его образ в глазах зрителя

Миллионы россиян знают Смирнова прежде всего по двум работам. Первая — «Белорусский вокзал», его сольный режиссерский дебют (до этого были совместные фильмы), несколько заслоненный в массовом сознании песней Булата Окуджавы. Вторая — Иван Бунин в «Дневнике его жены» Алексея Учителя, монументальная роль, сделавшая культовым путаный и, в общем, довольно средний фильм о любовных трудностях русского классика. Все остальное — десятки ярких ролей (среди последних есть даже сериал НТВ «Динозавр») и до обидного мало режиссерских проектов. После «Белорусского вокзала» Смирнов снял в СССР всего два фильма, после чего отказался продолжать в знак несогласия с государственной цензурой.

В постсоветское время Смирнов к режиссуре вернулся — в статусе постановщика более-менее народного, причем статусе, сформированном одним лишь дебютом. Тут-то и пришлось вспомнить, что Смирнов никогда не был и не собирался быть автором парадных портретов. Напротив — его всегда интересовала изнанка больших российских исторических процессов. «Белорусский вокзал» был едва ли не первой попыткой осмыслить память о войне — через ее непосредственных участников. «Осень» — второй после «Осеннего марафона» (отметим бессознательную перекличку) фильм о тихом советском адюльтере на фоне наступающего застоя. «Верой и правдой» — уникальная попытка рассказать о хрущевской эпохе через историю архитектуры. Наконец фильм-возвращение «Жила-была одна баба» оказался метафорическим эпосом, увидевшим революцию глазами крестьянки, а относительно недавний «Француз» показывал изнанку оттепели.

Кадр из фильма «За нас с вами»

«За нас с вами» безупречно вписывается в этот ряд. Время действия — хуже некуда

Однако Смирнов берет зрителя в сообщники: проживая вместе с героями осень и зиму 1952-1953 годов, мы, в отличие от них, знаем, что случится уже 5 марта. Это знание как бы озаряет (или пронизывает) все действие. Вряд ли можно было представить себе фильм о страшных последних месяцах жизни при Сталине, снятый с такой осязаемой надеждой. Однако именно такая картина и получилась у Смирнова. Быть может, дело в том, что это годы его собственного детства: отчасти «За нас с вами» рассказаны, пожалуй, с точки зрения сына Дины и Бориса.

В кадре нет никаких зверств, цвет и свет выставлены таким образом, чтобы мягко стилизовать визуальный ряд фильма под лучшие образцы советской живописи уровня Александра Лактионова. Живопись стареет лучше (во всяком случае, медленнее) кинематографа, так что «За нас с вами» написан и снят будто с очень удачно подвернувшейся художнику натуры

Первые (и лучшие) две трети фильма — это мастерски срежиссированная бытовая панорама московской интеллигенции. Здесь и разговоры на кухне, и страх ареста, и инженер-фронтовик, готовый за стакан настроить приемник на вражеские голоса. Есть и традиционное для автора легкое (бунинское) презрение к пролетариату (судьба метростроевца Бориса Смирнова явно его волнует мало), но здесь оно, пожалуй, ощущается даже меньше, чем во «Французе». По тону все это похоже не на фильмы Алексея Германа, а скорее на «Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова и Якова Сегеля. Здесь нет трагического надрыва — только спокойное понимание обстоятельств и искренняя приязнь к героям, всегда готовым стать ретранслятором авторских соображений о жизни и времени.

Кадр из фильма «За нас с вами»

«За нас с вами» вообще очень авторский фильм — в классическом, почти старорежимном смысле. Речь не только о строгом подчинении режиссерской воле, — важнее, пожалуй, что автор старается не только выразить, но и высказать то, что для него важно. Выразительны великолепные, абсолютно достоверные интерьеры, посуда, шапки с куртками и платьицами. Прекрасна работа с актерами, с которых деликатно, слой за слоем будто счищены нынешние русские стандарты гламурной красоты. Такими Ксению Раппопорт и Андрея Смолякова мы не видели, пожалуй, даже в ретро-постановках типа «Ликвидации» и «Мосгаза». Исключение составляет разве что Александр Кузнецов, который, несмотря на военную форму, выглядит гостем из сериала «Содержанки», но общую картину даже такой казус портит не сильно.

Что же касается высказывания, то и оно здесь вполне артикулировано. Смирнов говорит и о том, что «выжить в этой ужасной стране помогает только любовь», и о том, что даже в страшные времена нельзя отказываться от дела, которому служишь. И, конечно, о том, что 70 лет назад все только и ждали, что будет хуже, а вышло так, как вышло. Кажется, что название «За нас с вами» — это не только первая часть любимого тоста здешних героев, но и перекличка с последним фильмом учителя Смирнова Михаила Ромма. Назывался он, напомним, «И все-таки я верю…»