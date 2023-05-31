Как Степан Бурнашев снял самый кассовый якутский фильм

Отличительная черта полюбившегося россиянам якутского кино - умение режиссеров из алмазного края на небольшие деньги снимать интересные фильмы. Детективный триллер Степана Бурнашева "Айта" со скромным бюджетом в четыре миллиона рублей окупился более чем в шесть раз.

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Он собрал в российском прокате 26 миллионов рублей, став самым кассовым в истории "Сахавуда".

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13-й фильм Бурнашева, создателя известной драмы "Ыт", вопреки суевериям оказался для него счастливым. Степан признался "РГ", что сам не ожидал такого успеха.

Степан, история, изложенная в "Айте", основана на реальных событиях. Где и когда она произошла?

Степан Бурнашев: По этическим соображениям я не смогу рассказать об этом. Скажу только, что многое в ней поменял и добавил. А про случай мне рассказал троюродный брат, который тогда работал следователем. Рассказ меня тронул, долгое время я размышлял над ним и дополнял историями из собственных наблюдений за нашим обществом.

Российская Газета

Фильм затрагивает много проблем: отцов и детей, национализма, недостоверности информации, труднодоступности населенных пунктов в Якутии… Какую из них вы старались сделать главной?

Степан Бурнашев: Многое из того, что вы назвали, присутствует, но национализма в "Айте" нет - есть проявления шовинизма. В основу фильма легла трагедия, которая случилась с юной Айтой, и то, что пережили ее родители. Проблема отцов и детей является заглавной. Но я не старался перетягивать одеяло на какой-то отдельно взятый аспект. Создавал кино по своим ощущениям. По отзывам заметил, что каждый зритель по-своему интерпретирует картину и что она по-разному воздействует на людей всех возрастов. Это значит, что кино получилось.

Где проходили съемки?

Степан Бурнашев: В селе Соморсун Амгинского района, в полузаброшенном доме местного сельхозпредприятия. Мы со съемочной группой пробыли там 24 дня в августе. Особенно нелегко было снимать дождь. Из-за ограниченных средств создали ливень из двух мотопомп. Бывало, что вода заканчивалась и приходилось останавливать съемки.

Вы ожидали такого успеха или он стал для вас неожиданностью?

Степан Бурнашев: Всегда ожидаешь большего, но я ввиду последних неудачных премьер иллюзий не питал. Можно сказать, даже скептически относился к будущим результатам и сумме кассовых сборов. Поэтому успех "Айты" стал сюрпризом. Его не ожидал никто: ни зрители, ни аналитики, ни съемочная группа.

Очень много отзывов о том, что "Айта" похожа на фильмы Акиры Куросавы или Майкла Бэя… А что в кино есть от Степана Бурнашева, какие находки действительно авторские?

Степан Бурнашев: Только от вас слышу о сравнениях с именами этих славных режиссеров. Я таких отзывов не видел. Правда, были упоминания о других авторах. Считаю, что это нормально, потому что людям присуще сравнивать кого-то с кем-то, в том числе и режиссеров.

Для меня вопрос "Какие находки действительно ваши?" кажется странным. Этот фильм мы с командой снимали без оглядки на референсы, как говорится, с нуля. Конечно, что-то может быть похоже, но стиль фильма мы нигде и ни у кого не копировали. У меня нет способности делать это. Просто не получается, поэтому я все создаю сам.

Многие зрители нашли киноляпы вплоть до устаревшей полицейской формы. Какие огрехи вы бы исправили в "Айте" сейчас?

Степан Бурнашев: Про киноляпы я тоже мало где слышал. Отмечали, что вроде бы лампы не горели внутри участка, и свет был только снаружи. Тут нет ошибки. Внутри участка в некоторых кабинетах свет оставался, и мы тщательно это отслеживали. А насчет формы я категорически не согласен. У нас были компетентные консультанты из действующих силовиков. Фильм смотрели полицейские, в том числе и высшие чины из МВД, и никто этих проблем не заметил. Исходя из всего сказанного, каких-то огрехов в фильме не вижу.

Куда потратите заработанные деньги, если не секрет?

Степан Бурнашев: Этот вопрос почему-то задают чаще остальных. Такое ощущение, что я выиграл в какую-то лотерею. Важно понимать, что вся сумма сборов до режиссера не доходит. Половину забирают кинотеатры, определенный процент положен дистрибьюторам, у меня еще были партнеры по маркетингу. Ошибочно думать, что я очень много заработал. Определенно вышел в плюс, и это радует. Я раздам долги, в первую очередь закрою кредиты, а потом видно будет. У меня есть семья, дети, жить на что-то дальше тоже нужно... В ближайшее время не планирую никаких крупных покупок.

Российская Газета

Если бы у вас было неограниченное количество финансовых средств, какой фильм вы бы сняли?

Степан Бурнашев: Неограниченного количества средств никогда не будет. Скорее всего, я бы снял историческое кино. У меня имеется пара таких идей. Есть задумки для фэнтэзи и крутого боевика. Если бы у меня было много денег, постарался бы воплотить все свои идеи в жизнь.

А на какие ухищрения приходится идти во время съемок, чтобы удешевить производство фильмов?

Степан Бурнашев: Ухищрения бывают разные. Например, фильм "Другая жизнь" мы снимали в Штатах. Это было очень дорого, поэтому пришлось существенно сократить команду. Сейчас я думаю, что мы были большими авантюристами: в съемочной группе остались всего трое плюс актеры. Работать так оказалось очень сложно. Сам заменял очень многих специалистов, начиная от художника по костюмам. Помнится, даже грим делал.

Я - сценарист, режиссер, продюсер и монтажер одновременно. Получается, делаю работу четырех людей, которым положены гонорары. А я к тому же очень "плохой" продюсер - во время съемок самому себе зарплату не плачу и на этом, кстати, очень сильно экономлю.

Для работы над фильмом Степан Бурнашев привлекал компетентных консультантов из правоохранительных органов.

Личный вопрос

Кем вы мечтали стать в детстве и почему?

Степан Бурнашев: Хотел стать водителем, потому что очень нравились машины. Их в нашем детстве было мало. Благодаря отцу научился водить в десять лет. Эта мечта частично исполнилась, потому что я каждый день как заправский водитель: вожу жену, детей, во время съемок тоже всегда за рулем. Поэтому можно сказать, что моя детская мечта сбылась.

По образованию я информатик-экономист, но ни дня по специальности не работал. Режиссером стал по собственному желанию. Многие снимали кино, тоже решил попробовать.