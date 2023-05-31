Райану Рейнольду запретили импровизировать в «Дэдпуле-3»

Съемки триквела «Дэдпула» продолжаются несмотря на забастовку американских сценаристов. Актеру Райану Рейнольдсу при этом в связи со сложившимися обстоятельствами посоветовали придерживаться одного правила.

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Речь идет об импровизации. Рейнольдс, известный своей любовью к этому делу, будет вынужден от него отказаться. Нарушением правил также будут считаться любые отклонения от сценария.