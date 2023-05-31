$80.69+0.6386.51+0.61

Райану Рейнольду запретили импровизировать в «Дэдпуле-3»

Съемки триквела «Дэдпула» продолжаются несмотря на забастовку американских сценаристов. Актеру Райану Рейнольдсу при этом в связи со сложившимися обстоятельствами посоветовали придерживаться одного правила.

Райану Рейнольду запретили импровизировать в «Дэдпуле-3»
© Слово и Дело

Речь идет об импровизации. Рейнольдс, известный своей любовью к этому делу, будет вынужден от него отказаться. Нарушением правил также будут считаться любые отклонения от сценария.

Известно, что Рейнольдс является одновременно сценаристом и продюсером кинокартины. В связи с этим эксперты считают, что у него есть шанс избежать наказания за нарушение правил. Согласно уставу Гильдии сценаристов США, продюсеры могут вносить «незначительные коррективы в диалог». Тем не менее организация уже пригрозила актеру исключением.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий