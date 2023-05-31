Какие сериалы скоро выйдут
В скором времени на Max (бывший HBO Max) выйдут новые сезоны полюбившихся сериалов и некоторые новинки. Многие - уже в грядущем месяце. Сервис опубликовал интригующий трейлер своих грядущих премьер.
Зрителей ожидают первые сезоны провального "Кумира" и ожидаемого "Пингвина", второй сезон "И просто так" (продолжения "Секса в большом городе"), "Время побеждать: Расцвет династии "Лейкерс", "Позолоченный век", "Воин", "Хитрости", четвертый "Настоящий детектив" с Джоди Фостер, "Режим" с Кейт Уинслет, "Полиция Токио", мини-сериалы "Сочувствующий" и "Замкнутый круг" Стивена Содерберга, фильм "Реалити" с Сидни Суини, новый сезон мультсериала о Харли Квинн, финал "Рокового патруля", новый сезон пиратской комедии Тайки Вайтити "Наш флаг означает смерть" и многое другое.
Недавно в руководстве сервиса сообщили, что у "Дома Дракона" будет не менее четырёх сезонов.