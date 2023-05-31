5 лучших фильмов Клинта Иствуда

31 мая легендарный американский актер, режиссер и продюсер Клинт Иствуд празднует 91-летие. Карьера Иствуда в кино началась с актерской деятельности, но спустя годы он покинул экран и пересел в режиссерское кресло.

© Кадр из фильма "Малышка на миллион"

Для некоторых артистов такая смена деятельности оказывается роковой: не каждому блестящему актеру удается стать таким же блестящим режиссером. Однако к Иствуду это не относится, ведь на счету звезды целых пять "Оскаров", и всех этих наград американец удостоился будучи режиссером.

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Подробнее о лучших фильмах Иствуда, которые стоит увидеть – в материале "Рамблера".

"Совершенный мир", 1993

Преступник Батч Хейнс бросается в бега с малолетним заложником, который видит в нем отца. Но у Батча не так много шансов скрыться, ведь на его поиски отправился предводитель шерифов Ред Гарнетт, который знает о Хейнсе не понаслышке.

"Мосты округа Мэдисон", 1995

Жизнь Франчески вполне заурядна: она воспитывает двоих детей и живет с мужем-фермером. Героиня мечтает о всепоглащающей страсти и однажды находит ее, повстречав фотографа Роберта. Франческа и Роберт влюбляются друг в друга, не задумываясь о том, какую боль может принести расставание.

"Малышка на миллион", 2004

Спортивная драма повествует историю тренера по боксу Фрэнка Данни, который, переживая кризис, встречает 31-летнюю Мэгги Фицжеральд. Девушка работает официанткой, но мечтает стать боксером. Поначалу Фрэнк относится к ней скептически и уверяет, что не станет тренировать женщину. Но по мере того, как Мэгги проявляет упорство и силу воли, Данни решает сделать из нее чемпионку.

"Подмена", 2008

Действие киноленты разворачивается в 1920-х в Лос-Анджелесе. После пропажи сына-школьника женщина обращается в полицию. Спустя несколько дней стражи порядка возвращают ребенка матери. Вот только она уверена – это не ее сын. В попытках докопаться до истины, отчаявшаяся мать оказывается в клинике для душевнобольных.

"Непокоренный", 2009