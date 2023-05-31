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Вышел трейлер боевика «Круче некуда»

Недавно вышел первый трейлер боевика с элементами юмора «Круче некуда». Главные роли в картине исполнили Джон Сина и Джеки Чан. В ролике можно увидеть много экшен-сцен со взрывами и перестрелками.

Сина и Чан сыграли двух бывших спецназовцев, которые должны доставить группу гражданских по багдадскому шоссе смерти в безопасную Зелёную зону. На этом и будет построен весь сюжет картины.

Режиссёром ленты выступил Скотт Во, снявший фильмы «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые 4». Вместе с Джеки и Джоном в ленте сыграли Пилу Асбек, Макс Хуан, Амадеус Серафини и Ван Чжэньвэй.

Премьера ленты в мире состоится 6 июля, а до России картина должна добраться 13 июля.

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