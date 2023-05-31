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Стали известны актеры на главные роли в фильме «Как приручить дракона»

Главные роли в полнометражной киноадаптации «Как приручить дракона» сыграют звёзды «Чёрного зеркала» и сериала The Last of Us. Образ Иккинга воплотит Мейсон Темз, а Астрид — Нико Паркер.

Названы актеры на главные роли в фильме «Как приручить дракона»
© Игромания.ру

Напомним, что релиз лайв-экшена запланирован на 14 марта 2025 года. За проект отвечает сценарист и постановщик Дин Деблуа, который занимался оригинальными мультфильмами Dreamworks.

Напомним, что сюжет оригинального «Как приручить дракона» 2010 года рассказывал про викингов острова Олух, которые постоянно сражаются с местными драконами. Всё меняется, когда юный сын вождя племени Иккинг отправляется на поимку опасного дракона Ночной Фурии. Однако, вместо того, чтобы его убить, герой решает приручить создание.

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