Названы актеры на главные роли в фильме «Как приручить дракона»

Напомним, что релиз лайв-экшена запланирован на 14 марта 2025 года. За проект отвечает сценарист и постановщик Дин Деблуа , который занимался оригинальными мультфильмами Dreamworks.

Напомним, что сюжет оригинального «Как приручить дракона» 2010 года рассказывал про викингов острова Олух, которые постоянно сражаются с местными драконами. Всё меняется, когда юный сын вождя племени Иккинг отправляется на поимку опасного дракона Ночной Фурии. Однако, вместо того, чтобы его убить, герой решает приручить создание.