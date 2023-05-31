Опубликован русский трейлер австралийского мистического хоррора из программы "Сандэнса", получивший в России весёлое название "Два, три, демон, приди!" (в оригинале гораздо скучнее - "Говори со мной", Talk to Me).

Сюжет, похоже, незамысловат и вертится вокруг злобных духов, которые вселяются в тела легкомысленных подростков, осмелившихся их вызвать при помощи зловещей мумифицированной руки. При этом режиссёры Дэнни и Майкл Филиппу настаивают на том, что сняли необычный и "умный" ужастик, содержащий вдобавок некий социальный комментарий.