Вышел трейлер "умного" хоррора "Два, три, демон, приди!" со звездой "Властелина колец"
Опубликован русский трейлер австралийского мистического хоррора из программы "Сандэнса", получивший в России весёлое название "Два, три, демон, приди!" (в оригинале гораздо скучнее - "Говори со мной", Talk to Me).
Сюжет, похоже, незамысловат и вертится вокруг злобных духов, которые вселяются в тела легкомысленных подростков, осмелившихся их вызвать при помощи зловещей мумифицированной руки. При этом режиссёры Дэнни и Майкл Филиппу настаивают на том, что сняли необычный и "умный" ужастик, содержащий вдобавок некий социальный комментарий.
Между тем рейтинг на RottenTomatoes у ленты действительно солидный - 97% "свежести" на основе 61 рецензии.
В ролях: Софи Уайлд ("Бюро магических услуг"), Миранда Отто ("Война миров" 2005-го, Эовин из "Властелина колец"), Касс Кьюмерфорд ("Безумный Макс: Дорога ярости"), Маркус Джонсон ("Спартак: Кровь и песок").