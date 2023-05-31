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77-я церемония премии BAFTA пройдет 18 февраля

Британская киноакадемия на своем сайте объявила дату проведения церемонии в 2024 году. 77-я церемония BAFTA состоится 18 февраля. Таким образом награды британской киноакадемии будут вручаться за три недели до проведения 96-й церемонии премии "Оскар", которая состоится в Лос-Анджелесе 10 марта 2024 года.

77-я церемония премии BAFTA пройдет 18 февраля
© Газета.Ru

При этом BAFTA пересекается с датами проведения Берлинского кинофестиваля, который в следующем году будет проходить с 15 по 25 февраля.

В официальном обращении британской киноакадемии сообщается, что церемонию BAFTA в 2023 году посмотрели рекордные 3,8 млн зрителей, что является самым высоким показателем трансляции премии за последние годы.

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