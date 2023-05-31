Роберт Эггерс завершил съемки триллера про вампиров

Режиссер Роберт Эггерс завершил съемки триллера «Носферату» с Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп в главных ролях. Об этом пишет Collider.

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Сюжет картины разворачивается в 1800-х годах, специалист по сделкам с недвижимостью Томас Хаттер (Николас Холт) приезжает с визитом в поместье графа Орлока (Скарсгард). Хаттер должен помочь аристократу купить соседний дом, однако со временем он начинает подозревать, что работает с вампиром. Помимо этого, у героя Холта просыпается нездоровая страсть к супруге опасного существа, которую играет Лили-Роуз Депп.