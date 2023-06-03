Что смотреть в кинотеатрах в июне

В этом месяце в прокат выходят комедия с Робертом Де Ниро, фильм-катастрофа от создателя "Аритмии" Бориса Хлебникова и военная драма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом.

© Кадр из фильма "Уикенд с батей"

Что смотреть на больших экранах кинотеатров в июне? Рассказываем в материале "Рамблера".

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"Переводчик"

Фильм Гая Ричи "Переводчик" вышел в российский прокат 1 июня. Это уже вторая новая картина режиссера за этот год. Первая, "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", c Джейсоном Стэйтемом и Хью Грантом имела огромный успех в России. Но "Переводчик" — фильм гораздо более серьезный. Это военная драма, посвященная выводу армии США из Афганистана и последствиям этого решения.

Главного героя, сержанта Джона Кинли, который руководит группой поиска подпольных оружейных фабрик, сыграл актер Джейк Джилленхол. Однажды его жизнь спас переводчик Ахмед, и теперь сержант отправляется ему на помощь в ответ.

"Снегирь"

Кадр из фильма "Снегирь"

Фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" снят по мотивам советского романа "Три минуты молчания" о рыбаках. На борт рыболовного судна садятся двое 18-летних студентов мореходного училища Макс и Никитос, которым пришлось столкнуться с тяжелыми условиями, опасным штормом и суровыми моряками.

Премьера фильма состоится 8 июня.

"Уикенд с батей"

Кадр из фильма "Уикенд с батей"

Классическая голливудская комедия про выходные с родителями, за которых стыдно. Пара будущих молодоженов планирует провести уикенд вместе со своими семьями. Невестка по имени Элли приглашает в свое фамильное поместье и отца жениха Себастьяна — эксцентричного парикмахера из Италии Сальво, который не вписывается в представление "нормального" отца. Фильм с Робертом Де Ниро в главной роли уже можно посмотреть: премьера состоялась 1 июня.

"Мое преступление"

Кадр из фильма "Мое преступление"

Французская комедийная драма от режиссера фильма "Молода и прекрасна" Франсуа Озона. Действие картины разворачивается в Париже 1930-х годов. Молодую и неуспешную актрису по имени Мадлен обвиняют в убийстве продюсера. Однако благодаря своему адвокату ей удается избежать тюремного заключения. На героиню обрушивается слава, она становится знаменитой, однако тайное всегда становится явным.