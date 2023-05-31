"Моя вторая половинка": сюрпризы старого сюжета

Трехдневный парад нового итальянского кино, прошедший в семи городах России, оставляет после себя долгое эхо. Кроме отличного байопика "Король смеха" с 1 июня в онлайн-кинотеатрах выходит сюрреалистическая комедия Марко Мартани La donna per me ("Девушка, созданная для меня"), которую у нас предпочли окрестить "Моя вторая половинка".

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Молодой архитектор Андреа просыпается утром 11 апреля в постели с девушкой, с которой завтра идет под венец, - Лаурой. На его лице смесь любопытства с ужасом: это ведь страшно - в корне менять всю жизнь. И отныне до конца своих дней мириться с беспорядком - слабостью Лауры, вечно натыкаться на ее разбросанные туфли и терпеть бдительные допросы типа "Где ты опять шлялся?"

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Он не скрывает своих сомнений от закадычных друзей на своем "прощальном мальчишнике", который только умножит его колебания: ему теперь кажется, что все красотки в баре смотрят только на него, и он мог бы еще красиво пожить на свободе.

Здесь и начнется фантасмагория, напоминающая сразу и "День сурка", и "Осторожно, двери закрываются!", и даже бесчисленные марвелловские мультивселенные: герой раз за разом просыпается все тем же 11 апреля, но всегда в новой комнате, в непривычной одежде и в постели с незнакомой блондинкой, имени которой он не знает. И каждый раз ему, ошеломленному, нужно срочно осваиваться в новых обстоятельствах, узнавать о якобы содеянных им поступках, о которых он впервые слышит, получать от бывших друзей нежданные зуботычины и встревать в авантюры, о которых он не имеет понятия.

Вчерашний архитектор и жених, он теперь то адвокат, за хороший гонорар вынужденный оправдывать хищного бизнесмена, то волокита, спящий с кем попало и донимающий соседей ночными оргиями, а то и окруженный толпами фанов популярный репер в пестрых стразах - кумир подростков. То есть все гипотетические возможности построить иную жизнь, с которыми он так трагически прощался в канун свадьбы, теперь реализованы - но счастья нет, а есть невыносимая тоска по той единственной, любовью которой он был готов пожертвовать.

Перед молодым актером Андреа Арканджели стояла головокружительная задача сыграть героя, вечно изумленного новыми обстоятельствами жизни, кувыркающейся в петле времени. Он пытается в нее вписаться, понять, что происходит, а все вокруг крутят у виска: что-то парень не в себе. Фантастические допуски всегда трудно играть достоверно, выявляя в игровой стихии заложенные в ней серьезные посылы, - Арканджели это делает превосходно, с умом и обаянием.

Отличная ему партнерша - Алессандра Мастронарди в роли Лауры. На ее долю тоже выпала масса условных приемов, перебросок во времени и связанных с ними психологических капканов, но актриса неизменно убедительна во всех ситуациях: она в этой нестойкой, катастрофически изменчивой жизни как бы константа, к которой неудержимо тянет потерявшего себя Андреа.

В роли лучшего друга героя Джулио - неаполитанский актер, лауреат национальной премии "Давид ди Донателло" Эдуардо Скарпетта, о котором мы писали в связи с фильмом "Король смеха". Вообще, актерски фильм безупречен - все его участники явно увлечены необычностью задач и, главное, их подспудными смыслами, которые должны ясно читаться зрителем. Именно актеры спасают фильм от неизбежной, казалось, участи остаться всего только еще одним вариантом занятной "ролевой игры" и, сохраняя легкость восприятия, выводят его на уровень серьезного, побуждающего думать кино. Получился фильм о неподъемном для многих искусстве ценить то, что мы имеем сегодня, не соблазняясь мифическими, иллюзорными, но вечно манящими журавлями в небе.

Несколько хуже со сценарием, написанным самим Марко Мартани в соавторстве с Элеонорой Чечи. Отлично задуманный и, несмотря на очевидные референсы, по фабульным извивам весьма оригинальный, он со временем начинает буксовать, словно авторы тоже растерянны и не очень понимают, как выпутаться из всего этого карнавала условностей. Поэтому в фильме для придирчивого взгляда не все концы с концами сходятся, но финал, хоть и избыточно патетичен, даже нравоучителен, не может не волновать и не трогать.

Все снималось в древнем Сполето, что придает событиям особый аромат пролетающих над человечеством веков и напоминает: мы все в какой-то мере крутимся в петле времени, робея будущего и безотчетно тоскуя по навсегда отлетевшему прошлому.

P.S.