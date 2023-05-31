Режиссер нового «Флэша» был полностью уверен в Эзре Миллере

В августе 2022 года руководители Warner Bros. решали, что делать с «Флэшем» из-за массы юридических проблем и скандалов, связанных со звездой фильма Эзрой Миллером. В то время сообщалось, что боссы студии всерьёз рассматривают отмену фильма. По словам продюсера «Флэша» Барбары Мускетти, её брат, режиссёр Андрес Мускетти и она даже не обсуждали закрытие проекта или замену Миллера на другого актёра.

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Вовсе нет. Нет. Это никогда не было правдой. Мы не собирались отменять фильм.

Андрес и Барбара подчеркнули, что они, наоборот, активно поддерживали Миллера и старались помочь ему в лечении ментальных проблем.

В целом мы очень сочувствуем людям, которые нуждаются в помощи, особенно в вопросах психического здоровья. Вот почему они предпринимают необходимые шаги для своего выздоровления, и мы поддерживаем их в этом.

Эзра Миллер публично извинился за скандалы в августе прошлого года. Тогда же артист принёс свои искренние извинения и боссам Warner Bros.