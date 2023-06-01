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Мировые сборы «Русалочки» за пять дней составили около $198 млн

«Русалочка» с Холли Бейли (Lemonade) за пять дней проката собрала 197,7 млн долларов по всему миру, а 119 из них пришлись на большие выходные в США.

Стоит отметить, что примерно такую сумму — 110 млн долларов — и предполагали эксперты.

В России показы скандального ремейка начнутся 2 июня. На момент публикации на Metacritic лента набрала 59 баллов, а на Rotten Tomatoes — 68% «свежести» на основе 271 рецензий.

Стоит отметить, что далеко не все остались довольны картиной.

Многие называют Холли Бейли единственным плюсом фильма.Сюжет ленты должен повторить историю оригинала, когда принцесса Ариэль влюбляется в принца Эрика и заключает сделку с ведьмой Урсулой, обменяв свой голос на ноги.

Постановщиком картины выступает Роб Маршалл («Чикаго»).

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