Топ-5 кинопремьер июня-2023

В нашу июньскую подборку вошли четыре зарубежных и один российский фильм: новый остросюжетный боевик от режиссера Гая Ричи, комедия с неувядающим Робертом Де Ниро, фантастический триллер об аномальной зоне и сразу две семейных картины – про спасение маленького динозавра и поиски сокровищ Тома Сойера.

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Приятного просмотра!

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«Переводчик»

Британо-испанский остросюжетный фильм знаменитого режиссера и сценариста Гая Ричи. Джон Кинли попал в окружение врага в Афганистане и был спасен местным переводчиком по имени Ахмед. Теперь чувство долга не дает Джону покоя, и он решает вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота.

По словам кинорежиссера, на создание этого захватывающего сюжета его вдохновили реальные истории солдат и переводчиков, которые побывали в горячих точках, где рисковали своей жизнью.

«Переводчик» стал первым фильмом, съемки которого проходили в здании штаб-квартиры ООН. Съемки разрешили проводить только по выходным, поэтому вместо запланированных шести недель на производство ушло сто дней. Каждую неделю команда приезжала в здание в пятницу вечером и сворачивалась в воскресенье.

Дата выхода: 1 июня 2023

«Уикенд с батей»

«Только послушайте – он стыдится своего горячего итальянского отца!» Комедия с великолепным Робертом Де Ниро об эксцентричном итальянском папаше.

Себастьян планирует провести уикенд со своей невестой Элли и ее семьей в их роскошном поместье, где есть поле для гольфа и даже ручной павлин. Однако девушка настаивает, чтобы жених взял с собой отца Сальво – эксцентричного парикмахера родом из Италии.

Образ отца Себастьяна воплотил многократный номинант премии «Оскар» Роберт Де Ниро. Готовясь к роли, он тщательно работал над своим итальянским акцентом.

Дата выхода: 1 июня 2023

Режиссер: Лаура Террусо

«Сквозь время»

Российский фантастический триллер об аномальной зоне, где переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк проводит испытания новейшего источника энергии. Но беспилотный самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля – и совершает жесткую посадку в 1980-х. Вслед за этим Итан становится свидетелем ужасного будущего, где идет глобальная война.

Съемки проходили как в павильонах, так и в природных условиях. Для этого на побережье Черного моря создали специальное поселение, куда из Москвы привезли свыше 20 тонн реквизита и оборудования. Несмотря на то, что для съемок было создано немало объектов, в картине также используется большое количество компьютерной графики.

Любопытный момент – во время сцены в летнем кинотеатре на экране показывают картину Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», где происходит погоня по стенам Кремля.

Дата выхода: 15 июня 2023

«Питомец Юрского периода. Утраченная тайна»

Семейный приключенческий фильм о затерянном мире динозавров, сиквел картины «Питомец Юрского периода». Первая часть кинофраншизы появилась на экранах в 2019 году и стала настоящим семейным хитом.

Венди – обычный тинейджер, но приключения ждут ее каждый день, ведь она – хранитель тайных врат в затерянный мир динозавров. Однажды детеныш динозавра решает остаться в нашем времени, но таинственная группа преступников начинает за ним охоту, и теперь только Венди сможет вернуть домой питомца Юрского периода.

Сиквел, как и первый фильм, снят в динамичном формате, рассчитанном на детей. Здесь много «мультяшных» действий, в том числе сцены погони, стрельба усыпляющими дротиками, устрашение дрессированным аллигатором и так далее. Большое внимание авторы проекта уделили компьютерной графике.

Внимание, на кадре из трейлера – не малыш-динозавр, а один из его родителей!

Дата выхода: 1 июня 2023

Режиссер: Райан Беллгардт

В ролях: Софи Проктор, Майлс Каррен-Мур, Ларонн Марцетт, Рахза Мур

«Сокровища Тома Сойера»

Еще один приключенческий фильм для семейной аудитории. Ваш ребенок до сих пор не удосужился прочитать романы Марка Твена про Тома Сойера? Возможно, его вдохновит на это новый фильм.

Легенды о потерянном золоте Тома Сойера всегда будоражили умы молодых людей. Трое старшеклассников решают отправиться в захватывающее путешествие и попытать свое счастье в поисках клада. А компанию им в этом составит их учительница.

Одной из сильных сторон фильма является способность уловить суть романа Марка Твена, обновив его для современной аудитории. Картина отдает дань уважения оригинальной истории, добавляя новые повороты, которые держат зрителей в напряжении. Визуальные эффекты впечатляют, отражая красоту и опасность реки Миссисипи.