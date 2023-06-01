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Фильм «Переводчик» Гая Ричи вышел в кинотеатрах России

1 июня в России состоялась премьера «Переводчика» — нового фильма Гая Ричи. В отличие от многих других показов голливудских фильмов в стране этот раз лента вышла в РФ официально. Прокатчиком выступает компания «Вольга».

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания ВОЛЬГА. Права на видео принадлежат «Вольге».

«Переводчик» рассказывает историю сержанта Джона Кинли, который завершает свою службу в Афганистане. В один из последних дней он попадает под обстрел. Тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед — рискуя своей жизнью, он помогает герою сбежать из горячей точки. Вскоре Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь своему спасителю и отомстить за смерть его сына.

Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак»), Энтони Старр («Пацаны»), Александр Людвиг («Викинги») и Эмили Бичем («1899»). Это будет уже второй фильм Гая Ричи («Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола»), вышедший в России за полгода. Лента также доступна и в онлайне.

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