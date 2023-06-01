Sony анонсировала новые фильмы во вселенной Человека-паука

Как сообщает продюсер Sony Pictures Эми Паскаль , в производство запущены сразу два новых фильма во вселенной Человека-паука.

Главными героями проектов станут Майлз Моралес, которому уже посвящали отдельную видеоигру и два мультфильма, «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных», и Женщина-паук. Причём в первом случае речь идёт о лайв-экшене, а во втором — об анимации.