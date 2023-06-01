Sony анонсировала новые фильмы во вселенной Человека-паука

Sony анонсировала новые фильм и мультфильм во вселенной Человека-паука
Как сообщает продюсер Sony Pictures Эми Паскаль, в производство запущены сразу два новых фильма во вселенной Человека-паука.
Главными героями проектов станут Майлз Моралес, которому уже посвящали отдельную видеоигру и два мультфильма, «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных», и Женщина-паук. Причём в первом случае речь идёт о лайв-экшене, а во втором — об анимации.
Официальные названия, актёрские составы и дополнительные подробности обоих проектов обещают раскрыть позже. Похоже, что Sony очень важно удержать детали в полной секретности.