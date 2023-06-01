Завершены съемки фильма "Командир"

Завершились съёмки биографического фильма "Командир", который расскажет о судьбе одного из создателей легендарного антитеррористического подразделения "Альфа", Героя Советского Союза Геннадия Николаевича Зайцева.

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Лента состоит из двух частей. В первой авторы показывают, как мальчик из глухой уральской деревни, выросший без отца в многодетной семье, сумел не пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и встать у истоков создания антитеррористического подразделения "Группа "А", которое в дальнейшем станет известно всему миру как "Группа "Альфа".

Вторая часть посвящена событиям, которые произошли 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ), когда террористы захватили в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Благодаря слаженной работе "Группы "А" и других структур под руководством Геннадия Зайцева все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

Режиссёр - Александр Гурьянов ("Аэропорт"). Музыку к фильму написал знаменитый композитор Александр Айги.