Завершены съемки фильма "Командир"
Завершились съёмки биографического фильма "Командир", который расскажет о судьбе одного из создателей легендарного антитеррористического подразделения "Альфа", Героя Советского Союза Геннадия Николаевича Зайцева.
Лента состоит из двух частей. В первой авторы показывают, как мальчик из глухой уральской деревни, выросший без отца в многодетной семье, сумел не пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и встать у истоков создания антитеррористического подразделения "Группа "А", которое в дальнейшем станет известно всему миру как "Группа "Альфа".
Вторая часть посвящена событиям, которые произошли 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ), когда террористы захватили в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Благодаря слаженной работе "Группы "А" и других структур под руководством Геннадия Зайцева все заложники были освобождены, а террористы арестованы.
В роли Геннадия Зайцева - Кирилл Зайцев ("Движение вверх", "Серебряные коньки"). Также в ролях: Артём Ткаченко, Валерий Баринов, Нелли Пшенная, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Вадим Андреев, Борис Каморзин, Сослан Фидаров, Анатолий Котенев, Алексей Шевченков, Марина Лебедева, Сергей Борисов, Валерий Афанасьев, Михаил Беспалов, Вадим Галыгин, Данил Стеклов и другие.
Режиссёр - Александр Гурьянов ("Аэропорт"). Музыку к фильму написал знаменитый композитор Александр Айги.
Дата премьеры пока неизвестна.