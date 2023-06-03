3 триллера про врачей, которые делают только хуже

Профессия врача считается одной из самых благородных и необходимых.

© Кадр из фильма "Хороший доктор"

Но иногда специалисты преследуют свои личные цели в работе, которые, в свою очередь, могут быть странными и даже пугающими. Подборка триллеров о жутких врачах, которые делают своим пациентам только хуже, – в материале "Рамблер".

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"Хороший доктор" (2011)

Студент-медик Мартин из больницы Южной Калифорнии – самовлюбленный и жаждущий власти юноша, у которого не складываются отношения с начальством и коллегами. Его пациенткой становится Диана, страдающая от почечной инфекции. Сама девушка и члена ее семьи считают Мартина героем и профессионалом своего дела, что еще больше поднимает его самооценку. Здоровье Дианы действительно улучшается, однако в какой-то момент врач начинает намеренно назначать ей лекарства, которые ухудшают состояние ее здоровья. Ни клиентка, ни родственники об этом не догадываются и продолжают верить в квалификацию Мартина, следуя всем его указаниям.

"Побочный эффект" (2013)

Мартин выходит из тюрьмы после четырех лет заключения, а через несколько дней после этого его жена Эмили предпринимает попытку самоубийства. В больнице девушку обследует психиатр Джонатан. Он опасается за психическое здоровье Эмили и соглашается отпустить ее из медицинского учреждения с одним условием: девушка должна регулярно ходить к нему на прием. Ей назначают различные антидепрессанты, но ни от одного из них нет положительного эффекта. Сам Джонатан начинает сомневаться в прописанных лекарствах, особенного после того, как его пациентка предпринимает повторную попытку суицида.

"Добрый медбрат" (2022)

Кадр из фильма "Добрый медбрат"