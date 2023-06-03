$80.88-0.0987.10+0.52

3 триллера про врачей, которые делают только хуже

Профессия врача считается одной из самых благородных и необходимых.

3 триллера про врачей, которые делают только хуже
© Кадр из фильма "Хороший доктор"

Но иногда специалисты преследуют свои личные цели в работе, которые, в свою очередь, могут быть странными и даже пугающими. Подборка триллеров о жутких врачах, которые делают своим пациентам только хуже, – в материале "Рамблер".

Видео дня

"Хороший доктор" (2011)

Кадр из фильма "Хороший доктор"

Студент-медик Мартин из больницы Южной Калифорнии – самовлюбленный и жаждущий власти юноша, у которого не складываются отношения с начальством и коллегами. Его пациенткой становится Диана, страдающая от почечной инфекции. Сама девушка и члена ее семьи считают Мартина героем и профессионалом своего дела, что еще больше поднимает его самооценку. Здоровье Дианы действительно улучшается, однако в какой-то момент врач начинает намеренно назначать ей лекарства, которые ухудшают состояние ее здоровья. Ни клиентка, ни родственники об этом не догадываются и продолжают верить в квалификацию Мартина, следуя всем его указаниям.

"Побочный эффект" (2013)

Кадр из фильма "Побочный эффект"

Мартин выходит из тюрьмы после четырех лет заключения, а через несколько дней после этого его жена Эмили предпринимает попытку самоубийства. В больнице девушку обследует психиатр Джонатан. Он опасается за психическое здоровье Эмили и соглашается отпустить ее из медицинского учреждения с одним условием: девушка должна регулярно ходить к нему на прием. Ей назначают различные антидепрессанты, но ни от одного из них нет положительного эффекта. Сам Джонатан начинает сомневаться в прописанных лекарствах, особенного после того, как его пациентка предпринимает повторную попытку суицида.

Что посмотреть в июне: 3 самых ожидаемых фильма месяца

"Добрый медбрат" (2022)

Кадр из фильма "Добрый медбрат"

За плечами главного героя Чарльза 16-летний опыт работы в качестве медбрата. Мужчина переводится в новую больницу и заводит дружбу с коллегой Эми. У нее складывается приятное впечатление о Чарльзе: он предстает перед девушкой как приятный мужчина, заботливый отец и профессионал своего дела. Параллельно в больнице происходят странные вещи: пациенты, которые шли на поправку, начинают умирать друг за другом. Однажды к Эми наведываются полицейские и сообщают ей, что ее коллега вовсе не тот, за кого себя выдает: он ушел с прошлого места работа, так как наносил пациентам смертельный вред и был уличен в этом, а всего на его счету около 300 жертв.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий