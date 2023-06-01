Харрисон Форд обматерил каскадеров на съемках "Индианы Джонса"

"Я смотрю вниз и вижу трех каскадеров, которые следят, чтобы я не выпал из стремени. Я сказал им оставить меня в покое, потому что я старик, слезающий с лошади, и я хочу, чтобы это выглядело именно так!" - отреагировал Форд на случившееся.