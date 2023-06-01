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Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках "Индианы Джонса"

Актер Харрисон Форд рассказал, как поссорился с каскадерами на съемках фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы". Его слова цитирует Esquire.

Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках "Индианы Джонса"
© Газета.Ru

По словам Форда, он хотел показать себя в последнем проекте франшизы как старик.

В одной из сцен "Колеса судьбы" актер едет верхом по улицам Нью-Йорка во время парада в честь высадки на Луну в 1969 году. Когда он заканчивал сниматься в сцене, Форд заметил каскадеров, которые хотели помочь ему слезть с лошади.

"Я смотрю вниз и вижу трех каскадеров, которые следят, чтобы я не выпал из стремени. Я сказал им оставить меня в покое, потому что я старик, слезающий с лошади, и я хочу, чтобы это выглядело именно так!" - отреагировал Форд на случившееся.

Он нецензурно выразился в сторону каскадеров и отказался от их помощи.

Действие фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы" разворачивается в 1969 году, в разгар "холодной войны" и космической гонки США и СССР.

По сюжету пожилой археолог-авантюрист Индиана Джонс и его крестница Хелена противостоят экс-нацистам, которых американское правительство привлекает к работе в NASA.

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