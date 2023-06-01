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Вышел трейлер фильма "Гипнотик" с Беном Аффлеком

6 июля в российский прокат выходит экшн-триллер "Гипнотик" от режиссера Роберта Родригеса. Кинокомпания "Централ Партнершип" представила дублированный трейлер фильма.

В фильме рассказывается история полицейского детектива Дэнни Рурка, который отчаянно ищет свою пропавшую дочь и параллельно расследует череду преступлений. Внезапно пазл складывается, и детектив находит связь между таинственными ограблениями и пропажей его дочери.

постер к фильму

Роли исполнили: Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли, Алиси Брага, Дж.Д. Пардо, Хала Финли, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи.

Возрастное ограничение 16+

18+
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