Вышел трейлер фильма "Гипнотик" с Беном Аффлеком
6 июля в российский прокат выходит экшн-триллер "Гипнотик" от режиссера Роберта Родригеса. Кинокомпания "Централ Партнершип" представила дублированный трейлер фильма.
В фильме рассказывается история полицейского детектива Дэнни Рурка, который отчаянно ищет свою пропавшую дочь и параллельно расследует череду преступлений. Внезапно пазл складывается, и детектив находит связь между таинственными ограблениями и пропажей его дочери.
постер к фильму
Роли исполнили: Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли, Алиси Брага, Дж.Д. Пардо, Хала Финли, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи.
Возрастное ограничение 16+