Вышел трейлер фильма "Гипнотик" с Беном Аффлеком

В фильме рассказывается история полицейского детектива Дэнни Рурка, который отчаянно ищет свою пропавшую дочь и параллельно расследует череду преступлений. Внезапно пазл складывается, и детектив находит связь между таинственными ограблениями и пропажей его дочери.