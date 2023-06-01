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Скончалась режиссер Людмила Цветкова

31 мая 2023 года в возрасте 79 лет умела режиссер, автор документальных военных фильмов, актриса член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Скончалась режиссер Людмила Цветкова
© Газета.Ru

"31 мая на 80-м году ушла из жизни режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почетный член Российской Академии художеств, академик Евразийской Академии телевидения и радио, почетный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова (31.10.1944 — 31.05.2023)", — рассказали в организации.

Родным и близким Цветковой Союз кинематографистов выразил глубокие соболезнования. Людмила Цветкова в 1967 году окончила Театральное училище им. М. С. Щепкина, класс В. Сперантовой и В. Смирнова.

Будучи актрисой, снималась у Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского, Марлена Хуциева, Георгия Данелии. С 1996 года снимала фильмы в качестве режиссера, сняла картины "Истинный дар", "Брыкин бор", "Лесной колокольчик", "Красота живет здесь", цикл фильмов "Свидетели эпохи", посвященный героям войны и труда времен Великой Отечественной войны.

Цветкова была президентом Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России, членом худсовета при Министерстве обороны РФ, секция "Кинематография".

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