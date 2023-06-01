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Новая «Русалочка» может провалиться в прокате

Издание Deadline выпустило аналитический материал, посвящённый новой «Русалочке». В отличие от многих других ремейков Disney, переосмысление классического мультфильма может и вовсе не окупиться из-за гигантского производственного бюджета и низких международных сборов.

Новая «Русалочка» может провалиться в прокате
© Чемпионат.com

Общие затраты на картину оцениваются приблизительно в $ 476 млн, из которых $ 250 млн ушли непосредственно на производство, ещё $ 140 млн потратили на маркетинг, а дополнительные $ 86 млн ушли на другие нужды. Таким образом, лента ещё до выхода на экраны имела все шансы стать коммерческим провалом.

Однако здесь у Disney есть запасной план: компания планирует выручить приблизительно $ 280 млн с «Русалочки» уже после цифровой премьеры. В эту сумму входят потенциальные доходы с продажи дисков, трансляций на телевидении в США и других странах.

Сборы «Русалочки» после первых выходных составляют около $ 210 млн. Для потенциальной окупаемости ленте нужно добраться до приблизительной отметки в $ 560 млн.

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