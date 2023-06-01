Фильм «Чебурашка» станет музыкально-цирковой постановкой

Продюсерская компания «Наше шоу» в настоящее время ведет подготовку музыкально-циркового представления «Чебурашка». Об этом в четверг, 1 июня, рассказала совладелец и генеральный директор компании Наталья Локтева.

© Вечерняя Москва

По ее словам, премьера постановки пройдет в столице 27 июля. В роли музыкального продюсера и композитора представления выступит солист популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. По его словам, работа над проектом ведется уже больше четырех месяцев. Артист также отметил, что это будет «хорошая, добрая, поучительная история». Постановщиком представления выступила театральный режиссер, лауреат «Золотой маски» Нина Чусова.

Цирковое шоу создается при поддержке студии Yellow, Black and White (YBW), которая является одним из создателей одноименного фильма. Общее количество инвестиций в проект составили 200 миллионов рублей, передает «Ведомости».