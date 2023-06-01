Новая версия сказки «Спящая красавица» станет фильмом ужасов

Киностудия ChampDog Films объявила о запуске в производство новой версии сказки «Спящая красавица». Фильм под названием «Спящая красавица: Резня» станет хоррором с ужасающим сюжетом.

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Съемки новой «Спящей красавицы» начнутся в августе этого года. Продюсером фильма ужасов выступила Луиза Уоррен, а Жасмин Эбони Томас отвечает за сценарий. Актриса Лора Христова исполнит главную роль.

По сюжету, привычный мир принцессы Талии рушится после загадочной смерти отца. Девушка больше не может выйти замуж за принца Эдисона, так как потеряла статус наследницы.