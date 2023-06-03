Психо-бидди: как расстройства стали поджанром кино

Психо-бидди представляют собой поджанр фильмов ужасов и триллеров, которые стали популярными в 1960-1970-х годах. Его отличительные черты и история становления – в материале "Рамблер".

© Кадр из фильма "Реинкарнация"

Суть

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"Psycho-biddy" в переводе с английского означает "сумасшедшая старуха".

В кинокартинах данного жанра в качестве главного героя обычно фигурирует женщина в возрасте, которая находится в состоянии стресса либо страдает психическим заболеванием. Параллельно она может, например, с одержимостью конкурировать с другой женщиной, в том числе своей родственницей. Подобные фильмы зачастую затрагивают темы безумия, паранойи и сверхконтроля.

Героиня, как правило, возвращается мыслями в прошлое, вспоминает о своей былой молодости, красоте, славе и многом другом, чего у нее на данный момент нет.

История

Когда в 1960-х годах Голливуд перешел к новой эре, и актрисы, которые еще недавно блистали на экранах в роли романтических героинь, в силу своего возраста стали неинтересны режиссерам. В этой связи возобладала новая тенденция: пожилые дамы начали появляться в фильмах ужасов, изображая опасных, психологически травмированных женщин.

Кадр из фильма "Что случилось с Бэби Джейн?"

Считается, что поджанр зародился в 1962-ом году благодаря фильму режиссера Роберта Олдрича "Что случилось с Бэби Джейн?".

Проблематика

Хотя поджанр действительно предоставлял актрисам старшего возраста возможность играть значимые роли, в конечном итоге он лишь усиливал эйджизм и сексизм в Голливуде. Женщин звали лишь в подобные хорроры – у них словно оставался один единственный шанс задержаться в киноиндустрии.

Еще одна проблема жанра – нелестное изображение психических заболеваний и людей, которые ими страдают. В фильмах расстройства в основном преподносятся как нечто отталкивающее и постыдное, а не серьезная проблема, требующая лечения и сочувствия.

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Кадр из фильма "Мизери"