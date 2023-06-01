Почему зрители могли так и не узнать Петрова и Васечкина

Почему зрители могли так и не увидеть "Приключения Петрова и Васечкина"
Культовому фильму режиссера Владимира Аленикова - "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" - исполняется 40 лет. Цифра внушительная. Но на широкий экран эта картина могла так и не выйти.
"Рамблер" рассказывает, как получилось, что, сняв две картины, режиссер получил отказ в трансляции фильма, и как фамилия Андропова ему помогла показать фильм на телевидении.
Вообще-то про Петрова и Васечкина сняли сразу два фильма: первый - "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и второй - "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".
После того, как первый фильм был готов, режиссеру Владимиру Аленикову высокое начальство сказало, что работа получилась великолепной, и дало задание снимать вторую часть. При этом первую часть успели показать на международных фестивалях, где картина была встречена с большим восторгом. А в СССР было решено показать сразу обе части.
Второй фильм про каникулы был задуман, как мюзикл. Но когда работа была выполнена, руководство замысел Владимира Аленикова не оценило, и обе части было решено положить на полку.
Режиссер не растерялся и ухватился за последний шанс пробить дорогу к зрителям. Он сумел добиться того, чтобы фильм увидела дочь Юрия Андропова, который в то время, был генеральным секретарем ЦК КПСС. После чего позвонил на "Мосфильм" и попросил забронировать зал на семью Андроповых для просмотра фильма.
Этого оказалось достаточным для того, чтобы дать разрешение на показ фильма по Центральному телевидению СССР. Премьера прошла в первый день каникул - 1 июня 1984 года. Обе ленты произвели неизгладимое впечатление на советских школьников и их родителей, а Петров и Васечкин стали культовыми героями не одного поколения.
Героиня фильма - отличница и красавица Маша Старцева - конкурировала за любовь и признание зрителей с Алисой Селезневой. Кстати, актрису на ее роль - Ингу Ильм - выбрали Дмитрий Барков и Егор Дружинин, которые сыграли Петрова и Васечкина. Режиссер Владимир Алеников в этой роли видел Анастасию Уланову, но согласился с ребятами. Во второй части он специально для Насти придумал героиню Анку.