Почему зрители могли так и не узнать Петрова и Васечкина

Культовому фильму режиссера Владимира Аленикова - "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" - исполняется 40 лет. Цифра внушительная. Но на широкий экран эта картина могла так и не выйти.

© Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"

"Рамблер" рассказывает, как получилось, что, сняв две картины, режиссер получил отказ в трансляции фильма, и как фамилия Андропова ему помогла показать фильм на телевидении.

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Вообще-то про Петрова и Васечкина сняли сразу два фильма: первый - "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и второй - "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".

После того, как первый фильм был готов, режиссеру Владимиру Аленикову высокое начальство сказало, что работа получилась великолепной, и дало задание снимать вторую часть. При этом первую часть успели показать на международных фестивалях, где картина была встречена с большим восторгом. А в СССР было решено показать сразу обе части.

Второй фильм про каникулы был задуман, как мюзикл. Но когда работа была выполнена, руководство замысел Владимира Аленикова не оценило, и обе части было решено положить на полку.

Режиссер не растерялся и ухватился за последний шанс пробить дорогу к зрителям. Он сумел добиться того, чтобы фильм увидела дочь Юрия Андропова, который в то время, был генеральным секретарем ЦК КПСС. После чего позвонил на "Мосфильм" и попросил забронировать зал на семью Андроповых для просмотра фильма.

Этого оказалось достаточным для того, чтобы дать разрешение на показ фильма по Центральному телевидению СССР. Премьера прошла в первый день каникул - 1 июня 1984 года. Обе ленты произвели неизгладимое впечатление на советских школьников и их родителей, а Петров и Васечкин стали культовыми героями не одного поколения.