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Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм

Yellow, Black & White анонсировала художественный фильм про знаменитую российскую группу «Руки вверх!«. Об этом представитель студии рассказал изданию «Ведомости».

Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм
© Чемпионат.com

Источники «Ведомостей» заявили, что авторы фильма подали заявку на получение субсидий государственного Фонда кино (ФК). Она сейчас рассматривается сценарной группой фонда. Инсайдеры отметили, что сценарий картины не похож на типичный байопик, и в нём нет элемента комедии.

Подробностей о ленте пока не так много. Известно, что сценарий к фильму написали Сергей Калужанов («Время первых», «Мир», сериал «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Постановщиком байопика назначили казахского режиссёра Аскара Узабаева. Он известен по работе над драмой «Счастье» и комедией «Коктейль для звезды».

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