Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм

Yellow, Black & White анонсировала художественный фильм про знаменитую российскую группу «Руки вверх!«. Об этом представитель студии рассказал изданию «Ведомости».

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Источники «Ведомостей» заявили, что авторы фильма подали заявку на получение субсидий государственного Фонда кино (ФК). Она сейчас рассматривается сценарной группой фонда. Инсайдеры отметили, что сценарий картины не похож на типичный байопик, и в нём нет элемента комедии.