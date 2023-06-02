$80.97-0.0386.58+0.08

Приехал араб в Тайланд и показал, как нужно боксировать: выходит боевик «Чужак»

13 июля компания в российский прокат выходит экшен «Чужак» о бывшем профессиональном боксере с непростой судьбой, оказавшемся в самом центре преступного мира Бангкока.

Араб в Тайланде показал, как боксировать: выходит «Чужак»
© Кино-Панк

По сюжету, Сэм когда-то он был профессиональным боксером, загремевшем в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом – прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь… Его кулаки жаждут крови, а сердце мести. Его запомнят как чужака, который навел страх на весь преступный мир Бангкока.

Режиссером картины выступил Ксавье Жанс, который спродюсировал драму «Лапочка» (2019), а в качестве режиссера снял фильм «Хитмэн» и несколько эпизодов сериала «Банды Лондона». В настоящее время Ксавье работает над новым проектом, который должен выйти в 2024 году на Netflix.

Главную роль в фильме исполнил Нассим Си Ахмед, ранее сыгравший с Сашей Бароном Коэном в сериале Netflix «Разведчик» и снявшийся в картинах «Шпион» и «Райские птицы». Также в актерский состав фильма вошел Оливье Гурме («Сын», «Сирано. Успеть до премьеры», «Шоколад», «Мегрэ»).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий