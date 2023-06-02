Араб в Тайланде показал, как боксировать: выходит «Чужак»

13 июля компания в российский прокат выходит экшен «Чужак» о бывшем профессиональном боксере с непростой судьбой, оказавшемся в самом центре преступного мира Бангкока.

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По сюжету, Сэм когда-то он был профессиональным боксером, загремевшем в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом – прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь… Его кулаки жаждут крови, а сердце мести. Его запомнят как чужака, который навел страх на весь преступный мир Бангкока.

Режиссером картины выступил Ксавье Жанс, который спродюсировал драму «Лапочка» (2019), а в качестве режиссера снял фильм «Хитмэн» и несколько эпизодов сериала «Банды Лондона». В настоящее время Ксавье работает над новым проектом, который должен выйти в 2024 году на Netflix.