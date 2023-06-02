Кино с психологом: что не так с главным героем фильма "Лестница"

Советский фильм "Лестница" (1989) с участием Олега Меньшикова и Елены Яковлевой, созданный в перестроечное время, как никогда актуален и сейчас.

© Кадр из фильма "Лестница"

О чем рассказывает картина на самом деле и какие психологические проблемы раскрывает, "Рамблер" узнал у психолога Эльвиры Гарайшиной.

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Главный герой — Владимир Пирошников — идет в ночи по набережной. Он планирует покончить собой. Молодой и красивый мужчина считает, что в жизни так ничего и не добился. Хотя шансы на успех были высоки. От гибели останавливает нежная утонченная Аля. Она словно белый ангел появляется в темную сумрачную погоду. И спасает, приглашая переночевать в комнате скульптора Кирилла, который в командировке.

Просыпаясь, Владимир хочет сбежать, не попрощавшись со спасительницей. Спускается по лестнице — пролет, еще пролет. Вот кошечка на площадке лакает молоко. Снова пролет, и снова — та же кошечка. И гость этого странного дома понимает: лестница не пускает. Он забегает в комнату Алевтины. А та что-то загадочно говорит и уходит с сыном. Ей можно выйти из дома, а Владимиру — нет.

Лестница — это символ движения современного человека. Сколько из нас размышляют в категориях — "вот добьюсь, дойду до вершины успеха, заработаю миллион и тогда буду счастливым". Но со стремительными подъемами вверх, к амбициозным целям, теряется красота жизни. Лестница в фильме — неуютная, с мисками молока, с окурками, с дверьми, из глазков которых смотрят на тебя странные соседи. Лестница часто снится тем, кто постоянно учится, старается достичь успеха и всегда недоволен собой.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Неужели Владимир навсегда заперт в доме с загадочной лестницей? Или, возможно, как в сказке, нужно что-то сделать, расколдовать принца, чтобы он вышел на свободу?

Оказывается, у Владимира был коллега по несчастью — бывший сожитель Алевтины — ученый Старицкий. Он также мучился, год жил в этом доме, не мог выйти, а потом нашел Ларису (у нее квартира в цокольном этаже, окна выходят на улицу). Переехал к ней жить и через какое-то время выполз на улицу. Но, Старицкий, изменив Але с освободительницей-искусительницей и выйдя на волю, вновь и вновь приходил в дом. Почему?

Он так же, как Владимир, мыслил о себе в категориях "удачник-неудачник". Получилось как в жизни, когда муж считает, что его жизнь может скрасить любовница, а оказывается, что это решение приводит еще к большей пустоте.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Мать-одиночка Аля готова спасти Владимира, она влюбляется в него, целует, а магия дома продолжает влиять на мужчину. Собирается весь дом с соседями, готовыми помочь бедолаге. Но, оказывается, они все разочарованы в себе. Вернувшийся скульптор Кирилл сокрушается, что так и не получилось сваять свою лучшую работу. Совхозы больше всего платят за скульптуры крестьянок. Лариса в каждом мужчине видит того единственного, который поможет ей стать счастливой.

Но есть в доме один житель, который еще не заболел взрослой болезнью лестницы неудач — сын Али, шестилетний Миша. Он просто мечтает о том, что когда-то станет капитаном. Он еще не засорен убеждениями, что деньги — это главное, что самое важное - нужно карабкаться по карьерной лестнице. Миша берет Владимира и ведет вверх, к мечтам, к свободе.

Миша — это символ нашей детской части, нашего творческого центра, из которого мы черпаем силы для вдохновения и безусловного счастья. Когда мы начинаем заглушать детскую часть, перестаем мечтать, то забираем у внутреннего ребенка энергию для того, чтобы ползти к своим идеалам, забывая оставаться собой.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Миша выводит Владимира на чердак. И впервые мужчина, возможно, за долгие годы чувствует вкус настоящей свободы. Видит мир, не карабкаясь по ступенькам, а с высоты, как творец. Но происходит все, как в классике психоанализа: Владимир срывается и висит на карнизе.

Человеку, который всю жизнь бегал за достижениями, сложно выдержать свободу и счастье. Включается внутри механизм "запрет на удовольствие", и жизнь снова повторяет бег по лестнице.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Финал фильма открытый. Возможно, Владимиру удастся спастись и начать новую жизнь, учиться быть собой.