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13 июля “Вольга” представит экшн-комедию “Круче некуда” с Джеки Чаном и Джоном Синой

13 июля кинокомпания “Вольга” представит зрителям экшн-комедию “Круче некуда” (в оригинале Hidden strike или Snafu).

“Вольга” представит экшн-комедию “Круче некуда” с Джеки Чаном
© FBM.ru

Главные роли в фильме исполнили Джеки Чан, известный по франшизам “Час пик” (12+) и “Доспехи бога” (16+), а также Джон Сина, известный по фильмам “Барби” (12+) и франшизам “Отряд самоубийц” (18+) и “Форсаж” (16+). В картине также принял участие Пилу Асбек, известный по сериалу “Игра престолов” (18+).

Режиссером фильма является Джон Во, известный по работе над фильмами “Need for speed: Жажда скорости” (12+) и “Неудержимые 4” (18+).

Краткая информация о фильме:

Название: “Круче некуда” (aka Snafu)

Дата релиза в России: 13 июля

Жанр: экшн-комедия

Режиссер: Скотт Во

Продюсер: Эсмонд Жэнь

В главных ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек

Сюжет фильма разворачивается в будущем, когда битвы за нефть охватывают весь мир. Когда международная преступная группировка захватывает заложников для осуществления крупнейшего ограбления, только двое людей способны остановить их. Они – наемники, находящиеся на противоположных сторонах конфликта, и их план безумен, но им предстоит преодолеть град пуль и песчаные бури. Даже несмотря на свою взаимную неприязнь.

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