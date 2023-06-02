“Вольга” представит экшн-комедию “Круче некуда” с Джеки Чаном

Главные роли в фильме исполнили Джеки Чан , известный по франшизам “Час пик” (12+) и “Доспехи бога” (16+), а также Джон Сина , известный по фильмам “Барби” (12+) и франшизам “Отряд самоубийц” (18+) и “Форсаж” (16+). В картине также принял участие Пилу Асбек, известный по сериалу “Игра престолов” (18+).

Сюжет фильма разворачивается в будущем, когда битвы за нефть охватывают весь мир. Когда международная преступная группировка захватывает заложников для осуществления крупнейшего ограбления, только двое людей способны остановить их. Они – наемники, находящиеся на противоположных сторонах конфликта, и их план безумен, но им предстоит преодолеть град пуль и песчаные бури. Даже несмотря на свою взаимную неприязнь.