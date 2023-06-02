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Про поп-группу «Руки Вверх!» снимут художественный фильм

Художественный фильм снимут про поп-группу «Руки Вверх!». Производством картины займется компания Yellow, Black and White.

Про поп-группу «Руки Вверх!» снимут художественный фильм
© Слово и Дело

Запрос на получение субсидий государственного Фонда кино рассматривается сценарной группой организации. Сюжетная линия проекта не раскрывается, передают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

В качестве сценаристов будущей киноленты о группе выступят Сергей Калужанов и Михаил Погосов. Режиссерское кресло займет Аскар Узабаев.

Напомним, музыкальная группа «Руки Вверх!» была основана в 1995 году. До 2006 года коллектив состоял из Сергея Жукова и Алексея Потехина.

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