Про поп-группу «Руки Вверх!» снимут художественный фильм
Художественный фильм снимут про поп-группу «Руки Вверх!». Производством картины займется компания Yellow, Black and White.
Запрос на получение субсидий государственного Фонда кино рассматривается сценарной группой организации. Сюжетная линия проекта не раскрывается, передают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
В качестве сценаристов будущей киноленты о группе выступят Сергей Калужанов и Михаил Погосов. Режиссерское кресло займет Аскар Узабаев.
Напомним, музыкальная группа «Руки Вверх!» была основана в 1995 году. До 2006 года коллектив состоял из Сергея Жукова и Алексея Потехина.