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Французскую документалку «Киты: Стражи планеты» покажут в российских кинотеатрах

Кинопрокатная компания «Russian World Vision» покажет россиянам французскую киноленту «Киты: Стражи планеты» от знаменитого документалиста режиссера Жана-Альбера Льевра («Синдром Титаника»).

Документалку «Киты: Стражи планеты» покажут в российских кинотеатрах
© Слово и Дело

Доподлинная картина расскажет красивую историю о жизни удивительных обитателей океанических глубин. Фильм наполнен эксклюзивными кадрами, снятыми в различных уголках мира в разрешении 4К: в Гренландии, Мексике, Аргентине, Полинезии, Бретани, Средиземном море, Нормандии, ЮАР, Австралии, Тонге, на Камчатке, в Антарктике, Норвегии и на Гавайях. По словам постановщика, съемочная группа старалась не нарушать спокойствие глубоководных млекопитающих, а также минимизировать влияние киношников на окружающую среду.

Повествование в проекте ведется от лица китов – так задумал режиссер. Голос закадрового рассказчика в оригинальной версии фильма принадлежит оскароносному актеру из Франции Жану Дюжардену («99 франков»). Русскоязычный вариант ленты дублировал Сергей Бурунов. Отмечается, что трансляция «Китов» в кинотеатрах будет проходить как в озвучке звезды «Последнего богатыря», так и с субтитрами на языке оригинала.

Премьера 80-минутной документалки «Киты: Стражи планеты» в кинотеатрах России запланирована на 8 июня. Домашний релиз картины Жана-Альбера Льевра состоялся 22 февраля 2023 года.

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