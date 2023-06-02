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Кучера считает, что фильм о группе «Руки Вверх!» будет популярнее сериала «Король и Шут»

Актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера заявил, что предстоящий фильм о группе «Руки Вверх!» будет популярнее сериала о панк-коллективе «Король и Шут».

Кучера считает, оценил фильм о группе «Руки Вверх!»
© Слово и Дело

Кучера отметил, что на месте продюсеров снимал бы картину только о группе Сергея Жукова. По его словам, популярность «Руки Вверх!» не идет ни в какое сравнение с «Королем и Шутом», у которого узкий круг поклонников.

«Условно "КиШ" знают десять человек, а группу Сережи Жукова – миллион. "Король и Шут" – это андеграунд, это панк-рок, он для узкого круга поклонников», — заявил Кучера изданию iReactor.

Он отметил, что под «Руки Вверх!» танцует вся страна, потому музыка артистов мелодичнее, а тексты проще. Актер признался, что знает всего одну песню «Короля и Шута» — «Прыгну со скалы», но слушает многие композиции Жукова.

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