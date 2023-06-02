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Фильм «Форсаж 10» выйдет в онлайне 9 июня

«Форсаж 10» выйдет в онлайн-кинотеатрах уже через неделю — цифровой релиз состоится 9 июня. Об этом со ссылкой на Microsoft Store сообщило издание The Collider.

Фильм «Форсаж 10» выйдет в онлайне 9 июня
© Чемпионат.com

Между тем семейный боевик уже собрал в прокате более полумиллиарда долларов. При этом лента уступает в темпе «Форсажу 8» и «Форсажу 7».

Universal Pictures вчера официально объявила о возвращении Дуэйна Джонсона к роли Люка Хоббса во франшизе «Форсаж». Актёр сыграет в новой картине по вселенной, у которой пока нет официального названия — источники сообщают, что лента станет неким мостиком между «Форсажем 10» и «Форсажем 11».

Премьера безымянной картины с Дуэйном Джонсоном должна состояться в ближайшие несколько лет. Уже после неё зрители увидят «Форсаж 11».

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