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Фильм «Барби» спровоцировал мировой дефицит розовой краски

Режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг постаралась использовать в фильме минимальное количество CGI и максимально много реальных, вручную раскрашенных розовым цветом объектов для создания мира кукол. Постановщица призналась, что она с командой «перебрала» с розовой краской настолько, что это вызвало дефицит этого цвета во всём мире.

Фильм «Барби» спровоцировал мировой дефицит розовой краски
© Чемпионат.com

Я хотела, чтобы розовый цвет был очень ярким и чтобы его было много. Я не хотела забыть то, за что полюбила Барби, когда я была маленькой девочкой. Строительство декораций вызвало международный спрос на флуоресцентный оттенок краски Rosco. В итоге в мире закончился розовый цвет.

Многие фанаты бренда «Барби» считают, что 42-летний Райан Гослинг староват для роли Кена в грядущей экранизации. В ответ на критику Райан заявил, что поклонники не заботятся о Кене и даже не хотят понять этого героя и его архетип. Актёр обратился к фанатам, заявив, что он заботится о Кене так, как никто не может.

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