Фильм «Барби» спровоцировал мировой дефицит розовой краски

Режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг постаралась использовать в фильме минимальное количество CGI и максимально много реальных, вручную раскрашенных розовым цветом объектов для создания мира кукол. Постановщица призналась, что она с командой «перебрала» с розовой краской настолько, что это вызвало дефицит этого цвета во всём мире.

Я хотела, чтобы розовый цвет был очень ярким и чтобы его было много. Я не хотела забыть то, за что полюбила Барби, когда я была маленькой девочкой. Строительство декораций вызвало международный спрос на флуоресцентный оттенок краски Rosco. В итоге в мире закончился розовый цвет.