Почему стоит увидеть фильм «Гипнотик»

В сети вышел фильм Роберта Родригеса «Гипнотик». Несмотря на то что главную роль в картине сыграл Бен Аффлек, новая работа режиссера «Мачете» и «От заката до рассвета» с треском провалилась в мировом прокате — причем не вполне заслуженно.

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«Лента.ру» рассказывает, в чем заключается неочевидное обаяние этого фантастического триллера.

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Остинский полицейский Дэнни Рурк (Бен Аффлек) уже некоторое время пребывает в депрессии из-за похищения его семилетней дочери Минни. Своими тяжкими думами он делится с психотерапевтом, и вот от очередного сеанса его отрывает звонок со службы. Дэнни с напарником Никсом (Дж. Д. Пардо) мчится на вызов об ограблении банка, где творится что-то странное.

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В указанной анонимом банковской ячейке Дэнни находит полароидный снимок дочери с загадочной надписью, после чего вся прилегающая к зданию территория превращается в ад силами всего лишь одного молчаливого господина с пронзительным взглядом (Уильям Фихтнер). Пытаясь разобраться в произошедшем, Рурк обращается к тарологу Диане Круз (Элис Брага), которая рассказывает ему, что ограбление — дело рук гипнотиков, способных полностью изменять сознание своих жертв. Загадочный грабитель Деллрейн — сильнейший экстрасенс, которому очень нужно получить что-то от Дэнни. Полицейский и гадалка пускаются в бега.

Если даже в грубом приближении сюжет фильма «Гипнотик» кажется вам знакомым, то вам не кажется. Картина целыми кусками повторяет сюжетные ходы из «Начала» Кристофера Нолана (и некоторого количества эпигонских произведений на эту тему), а где-то заимствует даже из более ранних образцов жанра — вроде «Газонокосильщика». Нежным приветом из этого фильма 1992 года выглядит недолгое появление в финале благородно постаревшего Джеффа Фейи. Однако у режиссера и сценариста Роберта Родригеса есть какое-никакое оправдание: первый вариант «Гипнотика» он написал больше 20 лет назад — в 2002 году. По всей вероятности, если бы фильм вышел тогда, он снискал бы куда больший успех и встал в ряд подражаний «Матрице» вроде «Эквилибриума» с Кристианом Бейлом. Теперь же аналогий с картиной Нолана не избежать, тем более что в какой-то момент пространство здесь искривляется точно так же, как на рекламном постере «Начала». Родригесу на это, к счастью, абсолютно наплевать.

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Во времена «Отчаянного» и «От заката до рассвета» Родригес готов был встать вровень с Квентином Тарантино, однако с тех пор в кино сменилось несколько эпох. Режиссер, судя по всему, принял поражение в борьбе за место в топе голливудских мастеров с неожиданной легкостью.

У него не было кризисов, зато была целая франшиза «Дети шпионов», а также «Город грехов» и «Мачете». Родригес — постановщик с собственным обаятельно расхлябанным почерком. В его фильмах отрывают головы (и вырывают, например, глаза), а главная героиня щеголяет винтовкой, прилаженной вместо протеза ноги («Планета страха»). Родригес шутя способен пересекать невидимую границу треша в обе стороны. Это привилегия, которой современный Голливуд, увы, почти лишился, променяв ее на смехотворную свинцовую серьезность комиксовых блокбастеров.

В этом качестве Родригес имеет свою аудиторию и уже долгие годы остается независимым от студийного диктата. Однако «Гипнотик» выглядит провалом даже с этих позиций, аутсайдерских по своей сути. 65-миллионный фильм с Беном Аффлеком не смог собрать в премьерный уикенд даже миллиона — это худший старт в карьере и режиссера, и исполнителя главной роли. Критика «Гипнотика» разгромила, звучали определения типа «душный» и «скучный». Публика оказалась чуть более благосклонна (по оценкам зрителя на Rotten Tomatoes у фильма 65 процентов свежести — против 36 процентов у критиков), но в кинотеатры все равно не повалила.

Возможно, дело в том, что от похода в кино люди сегодня ждут грохота, способного заглушить треск пламени, которым объят мир за пределами кинозала. «Мстители», «Стражи Галактики», «Форсаж» — вот фильмы и франшизы, выполняющие эту чисто прикладную функцию. «Гипнотик» грохочет недостаточно громко, вместо этого полфильма предлагая смотреть на карикатурно хмурую физиономию Аффлека — кажется, что выигрышно он смотрится только в собственных картинах (вспомним недавний «Air»). Кроме того, Родригес здесь непривычно серьезен. Самая яркая шутка звучит в начале, когда герои вдруг цитируют знаменитый анекдот про посетителя, который поспорил с барменом, что сможет пописать в стоящий на стойке стакан. Впервые этот анекдот, напомним, рассказывал с экрана Квентин Тарантино в «Отчаянном». Было это в 1995 году.

И тем не менее в формате домашнего просмотра «Гипнотик», как ни удивительно, со своей эскапистской функцией вполне справляется.

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На малом экране устаревшая механика картины приобретает что-то вроде старомодного благородства. Ближайшие родственники «Гипнотика» — это не мегаломанское «Начало», а фильмы вроде снятого нолановским оператором Уолли Пфистером «Превосходства» с Джонни Деппом. Если пойти дальше, то на ум приходят также «Вспомнить все» или даже «Патруль времени» с Жан-Клодом Ван Даммом. Родригес ничуть не гонится за трендами, а совсем напротив — сознательно снимает научно-фантастический боевик в старом стиле.

Это компактный концепт, лаконичная, сентиментальная и яркая новелла. Фантазия на тему возможностей человеческого сознания. И если подумать, то «Гипнотик» вполне выигрышно выглядит на фоне нынешних блокбастеров про семью стритрейсеров или детские травмы нарисованного енота. Пока Голливуд насупленно впадает в детство, вечный мальчишка Родригес воображает, что будет, когда он наконец вырастет. Неслучайно режиссер говорил, что «Гипнотик» — это одна из его самых любимых историй. И что-то подсказывает, что у фильма вполне может оказаться долгая жизнь — в закромах какого-нибудь стримингового сервиса или ночном эфире какого-нибудь телеканала. Все мы знаем, что именно там обычно находится что-нибудь на добрую и долгую память.